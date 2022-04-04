Брав $3 тис. за послугу: на Вінниччині затримали молодика, який допомагав нелегально перетнути кордон призовникам

Про це повідомляє "Суспільне Вінниця" з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.



За попередньою інформацією, 45-річний вінничанин знаходив чоловіків призовного віку через Telegram та допомагав їм перетинати державний кордон.



Як стало відомо, за свої послуги молодик брав $3000.



Вінничанина наразі затримали. Триває слідство.



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