Брав $3 тис. за послугу: на Вінниччині затримали молодика, який допомагав нелегально перетнути кордон призовникам
На Вінниччині затримали молодика, який допомагав нелегально перетнути кордон чоловікам призовного віку
Про це повідомляє "Суспільне Вінниця" з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.
За попередньою інформацією, 45-річний вінничанин знаходив чоловіків призовного віку через Telegram та допомагав їм перетинати державний кордон.
Як стало відомо, за свої послуги молодик брав $3000.
Вінничанина наразі затримали. Триває слідство.
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