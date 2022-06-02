Про це пише Reuters з посиланням на публікацію футболіста у instagram.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість зробити заклик: зупиніть це вторгнення. Немає жодного аргументу, який би виправдав насильство. Цей конфлікт є злим, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху та муки", – сказав Пеле в заяві, опублікованій в instagram.

Reuters повідомляє, що востаннє Пеле і Путін зустрічалися в Москві в 2017 році під час Кубка конфедерацій, чемпіонату, який відбувся перед чемпіонатом світу. Російський лідер назвав Пеле одним із своїх улюблених гравців.

"Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися посмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що колись ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.

1 червня у півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію.

Президент України Володимир Зеленський подякував команді за "дві години щастя, від якого ми відвикли".

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