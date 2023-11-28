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Брецель: шо це таке та як його приготувати вдома
Класичний брецель вважається неофіційним символом Німеччини. У Баварії брецель — одна з традиційних закусок до пива на народних гуляннях. Брецель буває солоний і солодкий, з різним посипанням або без
Інгредієнти для приготування класичного брецеля:
- пшеничне борошно - 300 г
- вода (тепла кип'ячена + склянка води для соди) - 130 мл
- цукор - половина чайної ложки
- сухі дріжджі - одна чайна ложка
- сіль (половина чайної ложки дрібної кухонної солі в тісто, половина чайної ложки крупної солі для посипання кренделів)
- вершкове масло - 20 г
- сода харчова - одна столова ложка
- один яєчний жовток
- олія - одна чайна ложка
Покрокове приготування брецеля:
- всипаємо цукор у ємність із теплою кип'яченою водою
- додаємо туди ж сіль та дріжджі
- перемішуємо
- ставимо на 15 хв. у тепле місце для активації дріжджів
- на поверхні має з'явитися пінка
- вливаємо у глибоку миску дріжджову суміш
- висипаємо просіяне через сито борошно
- додаємо розм'якшене вершкове масло
- замішуємо м'яке еластичне тісто
- залишаємо тісто на 2 години в теплому місці, прикривши рушником
- виминаємо тісто
- на припиленій борошном поверхні розкачуємо тісто в пласт не дуже тонкий
- нарізаємо пласт на вузькі смужки, шириною приблизно 1,5 см
- кожну смужку скачуємо у джгутик і викладаємо у вигляді "U"
- перекручуємо кінці джгутика
- скріплюємо
- доводимо до кипіння склянку води з содою
- занурюємо кожен крендель у суміш на пів хвилини
- якщо ж хочемо, щоб смаколики вийшли ще золотистішими, тоді змащуємо їх збитим яєчним жовтком
- викладаємо брецелі на змащене деко рослинною олією
- посипаємо сіллю
- випікаємо при температурі 180 градусів
- випікаємо до готовності (приблизно 20 хв.).
Смачного!
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