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Брецель: шо це таке та як його приготувати вдома

28 листопада, 2023 вiвторок
18:46
рецепти брецель

Класичний брецель вважається неофіційним символом Німеччини. У Баварії брецель — одна з традиційних закусок до пива на народних гуляннях. Брецель буває солоний і солодкий, з різним посипанням або без

Інгредієнти для приготування класичного брецеля:

рецепт класичного брецеля

  • пшеничне борошно - 300 г 
  • вода (тепла кип'ячена + склянка води для соди) - 130 мл
  • цукор - половина чайної ложки
  • сухі дріжджі - одна чайна ложка
  • сіль (половина чайної ложки дрібної кухонної солі в тісто, половина чайної ложки крупної солі для посипання кренделів)
  • вершкове масло - 20 г
  • сода харчова - одна столова ложка
  • один яєчний жовток
  • олія - одна чайна ложка

Покрокове приготування брецеля:

  • всипаємо цукор у ємність із теплою кип'яченою водою 
  • додаємо туди ж сіль та дріжджі
  • перемішуємо
  • ставимо на 15 хв. у тепле місце для активації дріжджів
  • на поверхні має з'явитися пінка
  • вливаємо у глибоку миску дріжджову суміш
  • висипаємо просіяне через сито борошно 
  • додаємо розм'якшене вершкове масло
  • замішуємо м'яке еластичне тісто
  • залишаємо тісто на 2 години в теплому місці, прикривши рушником 
  • виминаємо тісто
  • на припиленій борошном поверхні розкачуємо тісто в пласт не дуже тонкий
  • нарізаємо пласт на вузькі смужки, шириною приблизно 1,5 см
  • кожну смужку скачуємо у джгутик і викладаємо у вигляді "U"
  • перекручуємо кінці джгутика
  • скріплюємо
  • доводимо до кипіння склянку води з содою 
  • занурюємо кожен крендель у суміш на пів хвилини 
  • якщо ж хочемо, щоб смаколики вийшли ще золотистішими, тоді змащуємо їх збитим яєчним жовтком
  • викладаємо брецелі на змащене деко рослинною олією
  • посипаємо сіллю
  • випікаємо при температурі 180 градусів
  • випікаємо до готовності (приблизно 20 хв.).

Смачного!

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