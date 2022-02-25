Київ вступив у фазу оборони, закликаємо киян залишатися вдома або в укритті, - Кличко

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні російська армія атакувала наше місто після четвертої ранку і завдала серію ракетних ударів по житловим кварталам. Внаслідок потрапляння уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7а. Поранення отримали четверо мешканців будинку", - сказав він.



Кличко додав, що через наїзд російської бронетехніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець, чоловік похилого віку. Він зараз перебуває в реанімації, у лікарні швидкої допомоги у важкому стані.



"У зв'язку з напруженням активних бойових дій, міська влада звертається до мешканців Оболонського району: будь ласка, не виходьте на вулиці, бо це небезпечно. Залишайтесь, будь ласка, в приміщеннямх, вдома або в укритті", - сказав міський голова Києва.



За словами міського голови, виходити з помешкання чи укриття можна тільки якщо закінчується сигнал повітряної тривоги. Він закликав жителів Києва ознайомитись з мапою бомбосховищ на сайті КМДА.



"Прохання: не покидайте домівок чи укриттів. Я хочу закликати мешканців й інших районів нашого міста, щоб не наражатись на небезпеку. Місто вступило у фазу оборони", - наголосив Кличко.



Він закликав усіх, хто може допомогти обороняти місто, долучатись і допомагати.



"Зараз у деяких районах столиці лунають постріли і вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. На жаль, деякі диверсійні групи ворога вже проникли у Київ, ворог хоче поставити столицю на коліна та нас із вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, повинні долучатись і допомагати нашим воїнам", - сказав Кличко.



Міський голова закликав киян бути особливо пильними, повідомляти про підозрілі предмети, зокрема мітки, які роблять диверсанти для коригування вогню.



"Ми, як міська влада, робимо все можливе, аби втримувати ситуацію під контролем, забезпечуємо функціонування критичної інфраструктури міста та житлово-комунального господарства. Громадський транспорт та метро в місті працюють, але зазначу: при сигналі повітряної тривоги наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова не працюватимуть, вони небезпечні для укриття", - заявив Кличко.



Він порадив укриватися у підземних станціях метро - у разі повтряної тривоги вони відкриті для всіх мешканців у будь-який час доби.



"Хочу нагадати киянам: будь ласка, зробіть запаси води, їжі та речей першої необхідності. Підготуйте, будь ласка, теплі речі, пледи, для того, щоб брати їх з собою на час перебування в укритті", - наголосив міський голова Києва.



Як повідомив Кличко, Росія масово розповсюджує дезінформацію з метою посіяти паніку - це теж частина війни РФ проти України.



"Тому довіряємо виключно інформації з офіційних джерел і, як би це складно не було, зберігаємо спокій", - резюмував він.

