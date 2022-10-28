Британія до кінця року припинить імпорт скрапленого газу з РФ
Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2023 року
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії у Твіттері.
"З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки. Таким чином, загалом понад 19 млрд фунтів стерлінгів (21,9 млрд дол.) російсько-британської торгівлі опинилися повністю або частково під санкціями.
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