Про це повідомив посол України Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати Президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - сказав дипломат.

За його словами, прем'єр Великого Королівства зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. В ході розмови вони обговорили можливість візиту Ріші Сунака до України. Деталі ймовірного прибуття британського прем'єра посол поки не розкриває.

24 жовтня новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак. Сунак висловлював підтримку Україні ще на посаді міністра фінансів. Влітку під час перегонів за посаду прем'єра він обіцяв у разі перемоги подвоїти зусилля з підтримки України. Крім того, Сунак заявляв, що свій перший закордонний візит як прем'єр здійснить до Києва.

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