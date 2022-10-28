Візит нового прем'єра Британії Сунака в Україну вже готується, - посол Пристайко
Посольство України у Великій Британії вже працює з урядом Королівства над візитом нового премʼєр-міністра Ріші Сунака до України
Про це повідомив посол України Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону.
"У нього знайшовся час одразу зателефонувати Президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - сказав дипломат.
За його словами, прем'єр Великого Королівства зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. В ході розмови вони обговорили можливість візиту Ріші Сунака до України. Деталі ймовірного прибуття британського прем'єра посол поки не розкриває.
- 24 жовтня новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак. Сунак висловлював підтримку Україні ще на посаді міністра фінансів. Влітку під час перегонів за посаду прем'єра він обіцяв у разі перемоги подвоїти зусилля з підтримки України. Крім того, Сунак заявляв, що свій перший закордонний візит як прем'єр здійснить до Києва.
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