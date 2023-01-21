Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для Путіна
Британія запропонувала юридичну підтримку для створення трибуналу, який притягне російське цивільне та військове керівництво, зокрема Володимир Путін, до відповідальності за воєнні злочини в Україні
Про це повідомляє The Guardian.
Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс та колишній прем'єр-міністр Гордон Браун.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що військові злочини Росії не мають залишитися безкарними. Саме тому Британія ухвалила запрошення України приєднатися до створення трибуналу, запропонувавши юридичний досвід.
Джеффрі Найс, головний обвинувач на процесі над Слободаном Мілошевичем, сказав: "Я твердо вірю, що все, що робиться з погляду відповідальності, має робитись українцями, в Україні, українською та російською мовами".
За його словами, міжнародні експерти можуть порадити, але не варто дозволяти їм керувати процесом. Найс наголосив, що це допоможе Україні уникнути потенційного міжнародного тиску при ухваленні будь-яких рішень, пов'язаних із судовими процесами.
Раніше повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу з приводу злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.
- Нагадаємо, 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.
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Група юристів об’єднана McCue Jury & Partners у серпні анонсувала позови проти російських олігархів та причетних до злочинів в Україні осіб. А на початку листопада подали позов проти Пригожина та ПВК "Вагнера" за тероризм в Україні.
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