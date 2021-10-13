Британія надасть Україні 21 млн фунтів стерлінгів кредиту на ПЛР-тести
Кабінет міністрів затвердив проєкт постанови "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, уряд в рамках державних зовнішніх запозичень залучить до 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства для закупівлі наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень.
Зазначається, що контракт на поставку наборів для проведення ПЛР-досліджень укладено в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Великою Британією. Цей договір визначає загальні принципи та попередні умови співпраці, спрямованої на реалізацію проєктів, що стосуватимуться британського експорту, зокрема, в таких пріоритетних сферах як оборона та безпека, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорони здоров'я.
У пресслужбі зазначили, що строк користування кредитом складає чотири роки.
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