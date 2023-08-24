Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів

Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Великої Британії.

Пакет підтримки допоможе більшій кількості українців, які прибувають до Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, "інтегруватися у свої громади під час перебування у Великій Британії, а також сприятиме їхньому кар'єрному зростанню".

Йдеться про інтенсивні мовні курси – майже 20 годин онлайн-вивчення англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів, а також допомогу в працевлаштуванні протягом 12 тижнів – поради щодо пошуку роботи, написання резюме й подання заявки, а також практику індивідуальних співбесід.

У британському уряді зазначають, що половина дорослих українців, які виїхали до Британії як біженці, вже знайшли роботу. Новий пакет підтримки покликаний збільшити кількість працевлаштованих, а тим, хто вже має роботу – отримати більш кваліфіковану та високооплачувану посаду.

"Коли для біженців настане час повертатися в Україну, мовні навички, досвід роботи у Великій Британії та навчання на робочому місці також допоможуть у відбудові рідної країни", – підкреслює в уряді Британії.

Мовні курси й допомога у працевлаштуванні українських біженців – частина ширшого пакета підтримки.

Він передбачає 150 мільйонів фунтів стерлінгів для місцевих органів влади, які надаватимуть українцям довгострокове житло, а також збільшення "подячних" виплат на суму понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів британцям, які є учасниками програми "Оселі для України".