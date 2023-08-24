Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів
До Дня незалежності України уряд Великої Британії оголосив про пакет підтримки для українських біженців вартістю 11,5 млн фунтів
Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Великої Британії.
Пакет підтримки допоможе більшій кількості українців, які прибувають до Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, "інтегруватися у свої громади під час перебування у Великій Британії, а також сприятиме їхньому кар'єрному зростанню".
Йдеться про інтенсивні мовні курси – майже 20 годин онлайн-вивчення англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів, а також допомогу в працевлаштуванні протягом 12 тижнів – поради щодо пошуку роботи, написання резюме й подання заявки, а також практику індивідуальних співбесід.
У британському уряді зазначають, що половина дорослих українців, які виїхали до Британії як біженці, вже знайшли роботу. Новий пакет підтримки покликаний збільшити кількість працевлаштованих, а тим, хто вже має роботу – отримати більш кваліфіковану та високооплачувану посаду.
"Коли для біженців настане час повертатися в Україну, мовні навички, досвід роботи у Великій Британії та навчання на робочому місці також допоможуть у відбудові рідної країни", – підкреслює в уряді Британії.
Мовні курси й допомога у працевлаштуванні українських біженців – частина ширшого пакета підтримки.
Він передбачає 150 мільйонів фунтів стерлінгів для місцевих органів влади, які надаватимуть українцям довгострокове житло, а також збільшення "подячних" виплат на суму понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів британцям, які є учасниками програми "Оселі для України".
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