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Британія підтримала санкції ЄС проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе

20 жовтня, 2022 четвер
20:03
Світ Велика Британія

20 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе, які використовуються для бомбардувань України

Про це йдеться у заяві МЗС Британії.

В МЗС Британії заявили, що постачаючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, наживаючись на огидних нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури. Як Росія, так і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН, яка контролює передачу цієї зброї з Ірану, наголосили у відомстві.

"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці" - заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

"Ці боягузливі удари безпілотників є актом відчаю. Уможлививши ці удари, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії" - додав він.

Британські санкції повторюють затверджені у четвер заходи Євросоюзу.

У список санкцій увійшов начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері. Як пояснюється у рішенні ЄС, він керує військовою програмою безпілотних літальних апаратів Ірану і відіграє основоположну роль у оборонному співробітництві Ірану з Російською Федерацією. Він брав участь у розробці безпілотників "Мохаджер-6" та у постачанні їх до Російської Федерації для використання в загарбницькій війні проти України.

Інший фігурант списку – генерал Ходжатола Гореїші – є керівником відділу постачання, досліджень і промисловості в Міністерстві оборони і логістики збройних сил Ірану і відповідає за переговори щодо угоди з Російською Федерацією про постачання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва для їх використання у загарбницькій війні проти України.

Третій фігурант – командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані – керує плануванням, оснащенням та навчанням іранських операцій з БПЛА, які включають також постачання безпілотників міжнародним союзникам Ірану, включаючи Російську Федерацію.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries. ЄС відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед". Безпілотники серії "Шахед" були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України.

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Іран
безпілотник
Велика Британiя
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