Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що міністерство купує тисячі одиниць протитанкової зброї у рамках угоди на 223 мільйони фунтів стерлінгів зі шведським виробником Saab. Знаряди збиратимуть на заводі Thales у Белфасті та будуть доставлені британській армії.

Зазначається, що легка протитанкова зброя нового покоління - це ракетна система, що управляється військовим з плеча.

Відомо, що частину британських запасів зброї раніше передали Україні. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що зброя зіграла "вирішальну роль" у підтримці української армії.

22 листопада Велика Британія передала Україні ракети Brimstone 2 підвищеної дальності польоту. Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

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