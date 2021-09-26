Британія терміново видасть 5 тис. робочих віз водіям вантажівок

Таку заяву зробило Міністерство транспорту Сполученого Королівства, передає Еспресо.TV.



Очікується, що володарі цих віз зможуть працювати в країні до 24 грудня і таким чином допоможуть своєчасно, до Різдва, заповнити товарами полиці британських супермаркетів й крамниць з іграшками.



За даними профспілки Road Haulage Association, Сполученому Королівстві сьогодні бракує близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні деколи виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею пального на заправках, пояснює DW.



Однією з причин нестачі кадрів стало викликане Brexit скорочення кількості працевлаштованих в Британії громадян ЄС, а також викликана пандемією COVID-19 тривала перерва в автошколах.





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