Британія терміново видасть 5 тис. робочих віз водіям вантажівок
На тлі проблем з поставками продовольчих товарів і бензину уряд Великої Британії має намір видати 10 500 робочих віз іноземним робітникам, зокрема 5000 водіям вантажних автомобілів і 5500 фахівцям з переробки пташиного м'яса
Таку заяву зробило Міністерство транспорту Сполученого Королівства, передає Еспресо.TV.
Очікується, що володарі цих віз зможуть працювати в країні до 24 грудня і таким чином допоможуть своєчасно, до Різдва, заповнити товарами полиці британських супермаркетів й крамниць з іграшками.
За даними профспілки Road Haulage Association, Сполученому Королівстві сьогодні бракує близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні деколи виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею пального на заправках, пояснює DW.
Однією з причин нестачі кадрів стало викликане Brexit скорочення кількості працевлаштованих в Британії громадян ЄС, а також викликана пандемією COVID-19 тривала перерва в автошколах.
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