Британія тимчасово відкликає посла з Ірану після страти свого громадянина

Про це поінформував голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі у твіттері.

"Ми притягуємо режим до відповідальності. Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах і тимчасово відкликало посла для консультацій", - написав він.

Також зазначається, що ця відповідь на дії Ірану не обмежена тим, що описано вище: розглядаються наступні кроки.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії.

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