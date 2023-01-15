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Британія тимчасово відкликає посла з Ірану після страти свого громадянина

15 січня, 2023 неділя
07:45
Світ Іран

Велика Британія тимчасово відкликає свого посла з Ірану, це сталося після того, як у країні стратили ексзаступника міністра оборони Алі Рези Акбарі, який мав подвійне громадянство

Про це поінформував голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі у твіттері.

"Ми притягуємо режим до відповідальності. Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах і тимчасово відкликало посла для консультацій", - написав він.

Також зазначається, що ця відповідь на дії Ірану не обмежена тим, що описано вище: розглядаються наступні кроки.

  • Нагадаємо, у суботу, 14 січня, в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії.

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Іран
Велика Британiя
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