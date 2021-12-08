Британія виділить Україні 1 млрд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.



Під час розмови у Лондоні очільника МЗС України Дмитра Кулеби із державною секретаркою у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Ліз Трасс британська сторона повідомила, що додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію торговельних та інвестиційних проєктів з Україною.



"Кошти, які спрямує британське Агентство гарантування експортних кредитів (UK Export Finance), можуть бути використані у низці сфер, зокрема у галузях охорони здоров'я, інфраструктури та "зеленої" енергетики", - повідомляють у МЗС.



На засіданні сторони домовилися роботу над збільшенням обсягів торгівлі та залученням нових інвестицій.



Також Україна та Британія домовилися поглибити політичний діалог, співпрацю у сферах оборони, безпеки, IT, клімату, енергетики, міжлюдських контактів і культурно-гуманітарної взаємодії. Окремо країни домовились працювати над втіленням завдань Кримської платформи.

Про виділення Британією коштів для України написав також і президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це чудові новини для України.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - написав Зеленський у Twitter.

Кулеба назвав укладену Зеленським і Джонсоном минулорічну угоду "історичною" і такою, що "відкрила новий етап відносин України та Великої Британії".



"Минулоріч президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Борис Джонсон уклали історичну угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, яка відкрила новий етап відносин України та Великої Британії. За цей рік наші держави майже вдвічі збільшили обсяги торгівлі, суттєво зміцнили співпрацю у протидії безпековим викликам, розпочали втілення нових проєктів задля просування інтеграції України до ЄС і НАТО", - відзначив Кулеба.