Британія виділить Україні 1 млрд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти
У середу, 8 грудня, у Лондоні відбулося підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії, під час якого сторони домовились про виділення 1 млрд фунтів стерлінгів (понад $1,32 млрд - ред.) на спільні торговельні та інвестиційні проєкти
Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.
Під час розмови у Лондоні очільника МЗС України Дмитра Кулеби із державною секретаркою у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Ліз Трасс британська сторона повідомила, що додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію торговельних та інвестиційних проєктів з Україною.
"Кошти, які спрямує британське Агентство гарантування експортних кредитів (UK Export Finance), можуть бути використані у низці сфер, зокрема у галузях охорони здоров'я, інфраструктури та "зеленої" енергетики", - повідомляють у МЗС.
На засіданні сторони домовилися роботу над збільшенням обсягів торгівлі та залученням нових інвестицій.
Також Україна та Британія домовилися поглибити політичний діалог, співпрацю у сферах оборони, безпеки, IT, клімату, енергетики, міжлюдських контактів і культурно-гуманітарної взаємодії. Окремо країни домовились працювати над втіленням завдань Кримської платформи.
Про виділення Британією коштів для України написав також і президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це чудові новини для України.
"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - написав Зеленський у Twitter.
Кулеба назвав укладену Зеленським і Джонсоном минулорічну угоду "історичною" і такою, що "відкрила новий етап відносин України та Великої Британії".
"Минулоріч президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Борис Джонсон уклали історичну угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, яка відкрила новий етап відносин України та Великої Британії. За цей рік наші держави майже вдвічі збільшили обсяги торгівлі, суттєво зміцнили співпрацю у протидії безпековим викликам, розпочали втілення нових проєктів задля просування інтеграції України до ЄС і НАТО", - відзначив Кулеба.
- Нагадаємо, у жовтні 2020 року Зеленський та Джонсон підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.
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