Британія вже "надирала зад" Росії у Кримській війні, і ми завжди можемо повторити, - Воллес

Про це пише The Mirror.



Під час розмови з військовими у будівлі кінної гвардії у Вестмінстері Воллес порівняв російського президента з царем Миколою I під час Кримської війни, оскільки у нього "не було ні друзів, ні союзів". За словами міністра, Путін "зовсім з'їхав з глузду", але Велика Британія має 1 000 військових, здатних відреагувати на кризу.



"Шотландська гвардія надерла зад царя Миколи I у 1853 році в Криму - ми завжди можемо зробити це знову. Цар Микола I зробив ту саму помилку, яку зробив Путін: у нього не було ні друзів, ні союзів", - заявив Воллес.



Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив депутатам, що президент Росії має "нелогічні та ірраціональні настрої".



На тлі все більш агресивної поведінки Росії Лондон надасть Україні додаткову оборонну зброю - летальну та нелетальну. Також у країні переглядають ліцензію на мовлення російського пропагандистського каналу RT.



Нагадаємо, у відповідь на визнання Кремлем "ДНР" та "ЛНР" Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків та олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.