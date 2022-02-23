Британія вже "надирала зад" Росії у Кримській війні, і ми завжди можемо повторити, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Володимир Путін "зовсім з'їхав з глузду" та порівняв президента РФ з царем Миколою І під час Кримської війни
Про це пише The Mirror.
Під час розмови з військовими у будівлі кінної гвардії у Вестмінстері Воллес порівняв російського президента з царем Миколою I під час Кримської війни, оскільки у нього "не було ні друзів, ні союзів". За словами міністра, Путін "зовсім з'їхав з глузду", але Велика Британія має 1 000 військових, здатних відреагувати на кризу.
"Шотландська гвардія надерла зад царя Миколи I у 1853 році в Криму - ми завжди можемо зробити це знову. Цар Микола I зробив ту саму помилку, яку зробив Путін: у нього не було ні друзів, ні союзів", - заявив Воллес.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив депутатам, що президент Росії має "нелогічні та ірраціональні настрої".
На тлі все більш агресивної поведінки Росії Лондон надасть Україні додаткову оборонну зброю - летальну та нелетальну. Також у країні переглядають ліцензію на мовлення російського пропагандистського каналу RT.
- Нагадаємо, у відповідь на визнання Кремлем "ДНР" та "ЛНР" Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків та олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
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