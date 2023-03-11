Про це повідомляє The Guardian.

Міністра культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер написала листа до ключових спонсорів Олімпіади-2024 з проханням виступити проти дозволу виступати на змаганнях росіянам та білорусам. Зокрема, звернення отримали Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно пов'язані, і ми сповнені рішучості не допустити, щоб режими в Росії та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях", — йдеться у листі Фрейзер.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.