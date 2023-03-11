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Британія звернулася до спонсорів Олімпіади-2024 з проханням не допустити на Ігри росіян та білорусів

11 березня, 2023 субота
11:03
Спорт Томас Бах

Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпіади-2024 посилити тиск на МОК, аби він відмовився від участі в Іграх у Парижі спортсменів з РФ та Білорусі

Про це повідомляє The Guardian

Міністра культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер написала листа до ключових спонсорів Олімпіади-2024 з проханням виступити проти дозволу виступати на змаганнях росіянам та білорусам. Зокрема, звернення отримали Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно пов'язані, і ми сповнені рішучості не допустити, щоб режими в Росії та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях", — йдеться у листі Фрейзер. 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії. 

  • 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
  • У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
  • 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією. 
  • 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни
  • 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. 

 
Росія
Білорусь
МОК
війна з Росією
Олімпіада-2024
Велика Британiя
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