Британія звернулася до спонсорів Олімпіади-2024 з проханням не допустити на Ігри росіян та білорусів
Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпіади-2024 посилити тиск на МОК, аби він відмовився від участі в Іграх у Парижі спортсменів з РФ та Білорусі
Про це повідомляє The Guardian.
Міністра культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер написала листа до ключових спонсорів Олімпіади-2024 з проханням виступити проти дозволу виступати на змаганнях росіянам та білорусам. Зокрема, звернення отримали Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa.
"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно пов'язані, і ми сповнені рішучості не допустити, щоб режими в Росії та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях", — йдеться у листі Фрейзер.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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