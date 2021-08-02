Британка порізалась лезом, його заховали під оголошенням "Маски не працюють"
22-річна Лейла Стоукс зірвала оголошення про коронавірус та порізала руку
Про це повідомляє Hromadske з посиланням на BBC.
Лейла помітила плакат із написом "Маски не працюють" у місті Кардіффі. Дівчина вирішила прибрати плакат.
Вона зірвала плакат та помітила, як з її руки тече кров. Виявилось, що з задньої сторони було лезо.
Дівчина очистила, за її словами, глибокий розріз, та звернулась до лікаря.
"Я думала, що леза за плакатами - це міська легенда. Я не могла повірити, що це трапилося зі мною", - розповідала Лейла.
У поліції зазначили, що розслідують інцидент.
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