Британка порізалась лезом, його заховали під оголошенням "Маски не працюють"

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на BBC.

Лейла помітила плакат із написом "Маски не працюють" у місті Кардіффі. Дівчина вирішила прибрати плакат.

Вона зірвала плакат та помітила, як з її руки тече кров. Виявилось, що з задньої сторони було лезо.

Дівчина очистила, за її словами, глибокий розріз, та звернулась до лікаря.

"Я думала, що леза за плакатами - це міська легенда. Я не могла повірити, що це трапилося зі мною", - розповідала Лейла.

У поліції зазначили, що розслідують інцидент.



