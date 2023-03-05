Про це пише міноборони Британії у twitter.

За даними фахівців, що наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли про отримання наказу штурмувати український бетонний опорний пункт, маючи на озброєнні лише "вогнепальну зброю та лопати". Один із резервістів розповів, що "ані фізично, ані психологічно" не був готовий до таких подій.

Експерти зазначили, лопати - здебільшого інструменти для окопування, які використовуються для рукопашного бою.Зокрема летальність цих МПЛ-50 особливо міфологізована в Росії: "Мало змінившись з моменту розробки у 1869 році, вони продовжують використовуватися як зброя, що підкреслює жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для переважної частини війни".

Останні дані свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні:"Це, ймовірно, є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які в основному складаються з піхоти, за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у Росії".