Британська розвідка: мобілізованим РФ наказали штурмувати позицію ЗСУ з вогнепальною зброєю та лопатами
Як ствердили аналітики розвідки Великої Британії, РФ надалі наступає, однак із меншою підтримкою артилерії через брак боєприпасів. Зокрема мобілізовані штурмували позицію ЗСУ з лопатами та вогнепальною зброєю
Про це пише міноборони Британії у twitter.
За даними фахівців, що наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли про отримання наказу штурмувати український бетонний опорний пункт, маючи на озброєнні лише "вогнепальну зброю та лопати". Один із резервістів розповів, що "ані фізично, ані психологічно" не був готовий до таких подій.
Експерти зазначили, лопати - здебільшого інструменти для окопування, які використовуються для рукопашного бою.Зокрема летальність цих МПЛ-50 особливо міфологізована в Росії: "Мало змінившись з моменту розробки у 1869 році, вони продовжують використовуватися як зброя, що підкреслює жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для переважної частини війни".
Останні дані свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні:"Це, ймовірно, є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які в основному складаються з піхоти, за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у Росії".
- Нагадаємо, минулого дня аналітики розвідки Сполученого Королівства звітували, що в Бахмуті на Донеччині зруйновано два важливих мости, українські військові стали вразливими для російських атак з трьох сторін.
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