Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що погода продовжує відігравати значну роль під час війни Росії в Україні. Оскільки земля замерзла, умови пересування пересіченою місцевістю на сході України в останні тижні практично не змінилися.

При цьому 8 лютого 2023 року температура на поверхні становила близько 0 градусів за Цельсієм. Прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури ґрунту та танення снігу, що, ймовірно, погіршить умови пересування на Донбасі.

Британська розвідка припускає, умови пересування військ, ймовірно, будуть у найгіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Тому командири з обох боків, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.

Разом з тим, за даними розвідки, передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як продемонструвало початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року.