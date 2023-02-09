Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті
Умови для наступу на російсько-українському фронті, ймовірно, будуть у найгіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що погода продовжує відігравати значну роль під час війни Росії в Україні. Оскільки земля замерзла, умови пересування пересіченою місцевістю на сході України в останні тижні практично не змінилися.
При цьому 8 лютого 2023 року температура на поверхні становила близько 0 градусів за Цельсієм. Прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури ґрунту та танення снігу, що, ймовірно, погіршить умови пересування на Донбасі.
Британська розвідка припускає, умови пересування військ, ймовірно, будуть у найгіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Тому командири з обох боків, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.
Разом з тим, за даними розвідки, передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як продемонструвало початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року.
- 6 лютого у Financial Times, з посиланням на неназваного радника ЗСУ розповіли, що Росія має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас протягом найближчих 10 днів. РФ також нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.
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