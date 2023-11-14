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Головна Війна з Росією Британська розвідка назвала один із факторів ефективності РФ на фронті взимку

Британська розвідка назвала один із факторів ефективності РФ на фронті взимку

14 листопада, 2023 вiвторок
10:24
Війна з Росією Краснополь (керований снаряд)

Доступ до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників для російських військових на фронті в Україні з настанням зими

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначаться, що нещодавно Росія оголосила про збільшення виробництва своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснопіль-М2". Також у РФ говорили про плани покращити характеристики снарядів у поганих погодних умовах.

У британській розвідці наголосили, що російська артилерія вже досягала певних успіхів з "Краснополем". Росіяни використовували боєприпаси для точного націлювання на окрему техніку Сил оборони України.

Водночас, як зазначили в міноборони Британії, російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів. А заплановане збільшення виробництва "Краснополю" є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

Так, Росія використовує безпілотники для позначення цілей на "Краснополі", направляючи на ціль лазерний промінь. Проте низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару.

"Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного виявлення снаряда. З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні", - підкреслили у британській розвідці.

Довідково: "Краснополь" - корегований артилерійський боєприпас калібру 152 або 155 мм. Призначений для ураження броньованих цілей та воєнних об'єктів з першого пострілу. Корекцію виконують аеродинамічні керма на кінцевій ділянці польоту за лазерною позначкою на цілі. Для збільшення максимальної відстані снаряд має реактивний двигун або донний газогенератор. Розвинені аеродинамічні поверхні забезпечують планування до цілі, чим збільшують відстань та зменшують обмеження за висотою хмарності. Боєприпас входить у російський комплекс керованого артилерійського озброєння, розроблений у тульському КБ Приладобудування. 

  • У вересні повідомлялося, що Росія, ймовірно, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що майже вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, але це все ще не відповідає потребам Москви для війни в Україні.
Росія
Технології
російська армія
Велика Британiя
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