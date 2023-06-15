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Британська розвідка назвала, що стане ключовим моментом у ворожнечі між Пригожиним і міноборони РФ

15 червня, 2023 четвер
09:31
Світ Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут

Підписання, або відмова від контрактів приватної військової компанії Вагнера з міністерством оборони Росії може стати ключовим моментом у ворожнечі між ними

Про це інформує міністерство оборони Британії.

Нагадується, що в Росії 10 червня зобов’язало членів "добровольчих формувань", таких як ПВК Вагнера, укладати контракти безпосередньо з міністерством оборони, і цей крок прямо підтримав російський диктатор Володимир Путін 13 червня на телебаченні.

Кілька місяців фінансист Вагнера Євген Пригожин гостро осуджував ієрархію міноборони, але погодився з Путіним.

Однак, британські аналітики вважають, що попри слова Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що жоден із бійців Вагнера не бажає знову стати на шлях зневаги. Тому вони відмовляться від контрактів

"Риторика Пригожина переростає в непокору ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня, крайній термін підписання контрактів волонтерами, ймовірно, стане ключовим моментом у ворожнечі", - йдеться в заяві.

Підписання контрактів "добровольчих формувань" з міноборони РФ

11 червня Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань могло бути ПВК Вагнера. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань". 

Засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин тоді не погодився. Він веде безперервну ворожнечу з міністерством оборони РФ і звинувачує його в тому, що воно не забезпечує адекватного постачання боєприпасів його найманців Вагнера в Україні. Пригожин заявив, що Шойгу "не може нормально керувати військовими формуваннями".

12 червня в міністерстві оборони Росії заявили, що підписали контракт із групою найманців "Ахмат" після того, як ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин відмовився це зробити.

Натомість фінансист вагнерівців у коментарі данським журналістам повідомив, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні, а також додав, що наступальний потенціал ЗСУ ще далеко не вичерпано.

Росія
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Вагнергейт
Військові новини
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