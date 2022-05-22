Британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, єдина оперативна рота БМПТ "Термінатор", ймовірно, була розгорнута у районі Сєвєродонецька. Її присутність свідчить про те, що на Луганщині діє Центральне угруповання сил, яке є єдиним формуванням, яке застосовує ці машини. Цей підрозділ зазнав великих втрат, коли намагався прорватися до Києва на першому етапі вторгнення.

Британські розвідники наголосили, що росіяни мають на озброєнні максимум десять "Термінаторів", тому вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію.

Британці пояснили, що Росія розробила "Термінатор" після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

22 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти здійснили чергову спробу увірватися до Сєвєродонецька, однак були відкинуті українськими захисниками на попередні позиції.

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