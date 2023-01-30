Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що російська влада залишає відкритим варіант ще одного призову в рамках оголошеної раніше "часткової мобілізації". Зокрема, 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають киргизькими трудовими мігрантами з подвійним громадянством залишати РФ та стверджують, що їхні імена перебувають у списках на мобілізацію.

Крім того, 23 січня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі, нібито для забезпечення належного функціонування збройних сил.

"Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити потребу армії у великій кількості особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні та водночас мінімізувати внутрішню критику", - дійшли висновку в розвідці Британії.

24 січня телеканал CNN повідомив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість ще однієї хвилі мобілізації з призивом близько 200 тис. осіб.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb