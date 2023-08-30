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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України

Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України

30 серпня, 2023 середа
09:26
Війна з Росією окупанти

Російські солдати все частіше почали відмовлятися воювати проти України. Це свідчить про відсутність підготовки, мотивації та стресові ситуації в окупантів

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 25 серпня 2023 року двоє російських військових були засуджені до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну. Натомість 18 липня 2023 року російське видання "Медіазона" повідомило, що РФ щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати.

"Якщо ця тенденція збережеться, то буде приблизно 5200 засуджень на рік за відмову воювати", - пояснили у розвідці.

За даними аналітиків, високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання деяких осіб воювати. Відмова, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські солдати вздовж усієї української лінії фронту.

"Незважаючи на те, що деякі солдати відмовилися воювати, а рівень виснаження залишається високим, Росія, швидше за все, зменшує їхні втрати, відправляючи на передову погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій", - додали у повідомленні.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Велика Британiя
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