Британська розвідка пояснила, навіщо ПВК Вагнера вербує хворих на ВІЛ та гепатит С в'язнів
ПВК Вагнера може використовувати хворих на ВІЛ та гепатити С найманців для будівництва оборонної лінії на окупованих територіях Донбасу
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 27 жовтня року російський мільйонер Євген Пригожин опублікував пост, в якому, очевидно, визнав звинувачення в тому, що приватна військова компанія Вагнера змінила свої стандарти та вербувала російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатитом С.
З цього випливає, що роль ПВК Вагнера значно змінилася після вторгнення Росії в Україну. У попередніх конфліктах Пригожин дотримувався відносно високих стандартів набору, і багато найманців раніше служили професійними військовими. Наразі ж набір ув’язнених із серйозними медичними проблемами свідчить про підхід, який тепер надає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості.
"Пригожин нещодавно обговорював плани створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Ця робота потребувала б великої робочої сили. Існує реалістична ймовірність того, що частину засуджених новобранців спочатку залучать до будівництва оборони", - припустили у британській розвідці.
- 25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.
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