Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 9 листопада міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що з вересня 2023 року військова підготовка повернеться до російських шкіл. Це повторює програму радянських часів, за якою учні проходили обов’язковий військовий вишкіл, який прибрали з програми в 1993 році. Учнів вчили діяти в умовах хімічної та ядерної атаки, надавати першу медичну допомогу та стріляти зі зброї.

Російські офіційні особи намагалися відновити навчання у 2014 році після вторгнення Росії в Україну. Було сподівання, що ініціатива покращить якість призовників. Проте за вісім років мало що змінилося, і якість мобілізованих залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою.

Розробка навчальної програми буде завершена до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження. Міноборони Росії підтримує цей процес та заявляє, що на навчання має виділятися не менше 140 годин за навчальний рік.

"Ці тренінги, ймовірно, мають на меті надати школярам військові навички, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити участь у мобілізації та призову. Ця ініціатива також буде частиною ширшого проєкту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів", - дійшли висновку в розвідці Британії.

У квітні повідомлялося, що РФ пропагує "Юнармію" серед дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та планують їх залучати до бойових дій.

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