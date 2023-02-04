Британська розвідка пояснила, навіщо РФ включила окуповані території до свого військового округу
Росія включила тимчасово окуповані українські території до свого південного військового округу у спробі інтегрувати їх у свою мілітарну систему, проте це не матиме впливу на війну проти України
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що російські військові офіційно включили окуповані території України до свого південного військового округу. 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області переходять під командування штабу округу в Ростові-на-Дону.
Це сталося невдовзі після січневої заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні.
"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території у систему збройних сил РФ. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на перебіг війни проти України – Росія наразі розгортає сили з усіх російських військових округів під командуванням спеціального створеного штабу", - підсумували у розвідці Британії.
- 22 січня британська розвідка дійшла висновку, що Росія під час анонсованої реформи збройних сили матиме труднощі з персоналом та озброєнням.
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