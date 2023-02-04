Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що російські військові офіційно включили окуповані території України до свого південного військового округу. 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області переходять під командування штабу округу в Ростові-на-Дону.

Це сталося невдовзі після січневої заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території у систему збройних сил РФ. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на перебіг війни проти України – Росія наразі розгортає сили з усіх російських військових округів під командуванням спеціального створеного штабу", - підсумували у розвідці Британії.