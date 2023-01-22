Британська розвідка оцінила здатність РФ реформувати армію
Росія під час анонсованої реформи збройних сили матиме труднощі з персоналом та озброєнням
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути впроваджені в період з 2023 по 2026 рік. Зокрема, вони передбачають збільшення особового складу російської армії до 1,5 млн, що на 250 тис. більше, ніж було анонсовано раніше.
Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході РФ. Крім цього, новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону.
"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни з Україною. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і обладнанням для запланованого розширення", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 21 грудня 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.
- 17 січня 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців.
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