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Британська розвідка оцінила здатність РФ реформувати армію

22 січня, 2023 неділя
09:20
війна з Росією путін шойгу автомат

Росія під час анонсованої реформи збройних сили матиме труднощі з персоналом та озброєнням

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути впроваджені в період з 2023 по 2026 рік. Зокрема, вони передбачають збільшення особового складу російської армії до 1,5 млн, що на 250 тис. більше, ніж було анонсовано раніше. 

Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході РФ. Крім цього, новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни з Україною. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і обладнанням для запланованого розширення", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

  • 21 грудня 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб. 
  • 17 січня 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців. 

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російська армія
Фінляндія
Сергій Шойгу
Військові новини
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