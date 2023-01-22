Британська розвідка оцінила здатність РФ реформувати армію

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути впроваджені в період з 2023 по 2026 рік. Зокрема, вони передбачають збільшення особового складу російської армії до 1,5 млн, що на 250 тис. більше, ніж було анонсовано раніше.

Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході РФ. Крім цього, новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни з Україною. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і обладнанням для запланованого розширення", - дійшли висновку в розвідці Британії.

21 грудня 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

17 січня 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців.

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