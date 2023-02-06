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Британська розвідка: РФ вигадала нове виправдання окупації українських територій

6 лютого, 2023 понедiлок
10:55
війна з Росією Матвієнко

Росія має намір провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України, щоб виправдати їхнє захоплення

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

Зазначають, що голова ради РФ Валентина Матвієнко оголосила проведення регіональних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Вони повинні відбутися 10 вересня 2023 року - у той самий день, як і по всій території Росії. Це рішення, за словами британської розвідки, наголошує на прагненні російського керівництва представити захоплені території як невід'ємні частини РФ.

За інформацією розвідки, проведення псевдовиборів слідує за зусиллями з "русифікації" тимчасово окупованих територій. Вони містять у собі зміну систем освіти, транспорту та зв'язку.

"Попри те, що у Росії виборцям більше не доступний значний демократичний вибір навіть на регіональних виборах, лідери, швидше за все, висунуть аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - зазначили у розвідці.

  • 5 лютого розвідка Великої Британії повідомила, що основні шляхи постачання ЗСУ під Бахмутом, ймовірно, опинилися під ворожим вогневим впливом, а росіяни могли захопити трасу, яка сполучає місто із Сіверськом.

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