Розвідка Британії заявила про ускладнення ситуації навколо Бахмута
Основні шляхи постачання ЗСУ під Бахмутом, ймовірно, опинилися під ворожим вогневим впливом, а росіяни могли захопити трасу, яка сполучає місто із Сіверськом
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка констатувала, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донеччині.
M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії. Раніше цього тижня вагнерівці, швидше за все, захопили трасу, яка сполучає Бахмут з Сіверськом.
"У той час як численні альтернативні маршрути постачання доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 4 лютого в Міноборони України заявила, що росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута.
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