Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка констатувала, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донеччині.

M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії. Раніше цього тижня вагнерівці, швидше за все, захопили трасу, яка сполучає Бахмут з Сіверськом.

"У той час як численні альтернативні маршрути постачання доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", - дійшли висновку в британській розвідці.