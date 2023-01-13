Британська розвідка: РФ використовує в'язнів в оборонному виробничому секторі
За даними британської розвідки, імовірно, оборонний сектор РФ вдається до використання праці в'язнів. Так росіяни прагнуть задовільнити потреби виробництва у воєнний час
Про це мовиться в огляді розвідки міноборони Британії.
Як повідомляють британські розвідники, у листопаді 2022 року найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" (УВЗ) після зустрічі з федеральною службою виконання покарань (ФСИН) повідомив місцевим ЗМІ, що він найме на роботу 250 ув’язнених.
Також зазначається, що примусова праця ув'язнених - давня традиція в Росії, а з 2017 року там відновили таке її явище, як кримінальне покарання.
"Маючи один із найвищих показників ув’язнення у світі, Федеральна служба виконання покарань у Росії контролює розгалужену імперію з понад 400 000 ув’язнених, і її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції", - заявили в розвідці.
У міноборони наголошують, що ув'язнені стали унікальним людським ресурсом для лідерів РФ у підтримці "спеціальної військової операції". Одночасно охочі добровольці, які б поїхали в зону бойових дій, залишаються дефіцитом.
"Праця каторжників, імовірно, буде особливо потрібною виробникам відносно низькотехнологічної зброї, таких як УВЗ, які майже напевно перебувають під сильним тиском з боку Москви щодо збільшення їхнього виробництва", - додали в розвідці.
- Нагадаємо, днем раніше британська розвідка розповіла про роль російських десантників у боях на підступах до Кремінної.
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