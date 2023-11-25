Британська розвідка розповіла про проблеми Чорноморського флоту РФ в Новоросійську

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

У розвідці наголошують, що Чорноморський флот РФ традиційно проводив перезарядження крилатих ракет у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

"З огляду на те, що цей об’єкт все більше піддається ризику українських дальніх ударів, Росія, швидше за все, вважатиме Новоросійськ найкращим альтернативним місцем. Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження", - припускають у розвідці.

Нещодавно українські військові заявили, що Росія припинила атакували крилатими ракетами з ракетоносіїв через логістичні проблеми в Новоросійську. Зазначається, що Росія, швидше за все, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб крилаті ракети атакували Україну взимку.