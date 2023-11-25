Британська розвідка розповіла про проблеми Чорноморського флоту РФ в Новоросійську
Чорноморський флот Росії, ймовірно, стикається з логістичними проблемами в Новоросійську. Проте розвідка Британії припускає, що ворог намагатиметься прискорити їх вирішення
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.
У розвідці наголошують, що Чорноморський флот РФ традиційно проводив перезарядження крилатих ракет у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
"З огляду на те, що цей об’єкт все більше піддається ризику українських дальніх ударів, Росія, швидше за все, вважатиме Новоросійськ найкращим альтернативним місцем. Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження", - припускають у розвідці.
Нещодавно українські військові заявили, що Росія припинила атакували крилатими ракетами з ракетоносіїв через логістичні проблеми в Новоросійську. Зазначається, що Росія, швидше за все, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб крилаті ракети атакували Україну взимку.
- Раніше, під час виступу на Другому парламентському саміті Кримської платформи, Володимир Зеленський казав, що Чорноморський флот Росії поступово тікає з тимчасово окупованого Криму.
- 4 жовтня ГУР заявило, що вони здійснили десантну операцію на тимчасово окуповану Росією територію Криму, під час якої розвідники завдали удару по ворожих силах. Після успішного виконання завдання спецпризначенці відступили.
- 13 листопада рух "Атеш" повідомив, що через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ.
- Під час брифінгу у Брюсселі 14 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також згадав про успішні атаки Сил оборони України на військово-морські об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Через це РФ змушена передислоковувати свої кораблі, зокрема заявила про намір перемістити їх в окуповану Абхазію у Грузії.
- Нещодавно Зеленський зазначив, що Сили оборони України прогресують і змогли частково знищити Чорноморський флот Російської Федерації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе