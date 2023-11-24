Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на війні в Україні
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 10 листопада 2023 року, ймовірно, понад 70 російських військових загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області.
Згодом, 19 листопада 2023 року українські війська вдарили по окупантах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому, за 60 км всередині контрольованої Росією території, ймовірно. Тоді загинули десятки росіян.
У розвідці наголошують, що в Україні також були подібні інциденти: 3 листопада 2023 року на церемонії нагородження від російської балістичної ракети загинули 19 українських бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Зазвичай солдати добре знають про дальність систем зброї свого противника. Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалого бойового розгортання, командири стикаються з гострою дилемою.
"Вони повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та менш вразливими до ударів, і повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу", - вважають у розвідці.
- У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
- Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області.
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