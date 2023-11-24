Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ

Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ

24 листопада, 2023 п'ятниця
10:18
Війна з Росією втрати окупантів

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на війні в Україні

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 10 листопада 2023 року, ймовірно, понад 70 російських військових загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області.

Згодом, 19 листопада 2023 року українські війська вдарили по окупантах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому, за 60 км всередині контрольованої Росією території, ймовірно. Тоді загинули десятки росіян.

У розвідці наголошують, що в Україні також були подібні інциденти: 3 листопада 2023 року на церемонії нагородження від російської балістичної ракети загинули 19 українських бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Зазвичай солдати добре знають про дальність систем зброї свого противника. Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалого бойового розгортання, командири стикаються з гострою дилемою.

"Вони повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та менш вразливими до ударів, і повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу", - вважають у розвідці.

  • У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
  • Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області.
Україна
російська армія
ЗСУ
Велика Британiя
ракетний удар
ЗСУ загиблі
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Верховна Рада
21 листопада, 2023 вiвторок
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає змогу студентам обирати власну освітню траєкторію
Віктор Орбан
23 листопада, 2023 четвер
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
ЗРК Patriot
В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
10:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
09:04
Герт Вілдерс
Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
прикордонник
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
08:14
На фото: боєприпаси
Ракети і боєприпаси: у Міноборони розповіли про пріоритети бюджету 2024 року
08:04
OPINION
Юрій Касьянов
Чому ми ніяк не можемо перемогти?
08:00
Україна представила близько сотні книжок на ярмарку франкомовної книги в Монреалі
07:54
Оновлено
Знищений російський танк
Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів, 30 танків і 31 артсистему, - Генштаб
07:48
море військовий корабель
Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами
07:30
збитий "Шахед"
Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
07:17
Тайвань
Без спільного кандидата: у Тайвані на вибори президента йдуть прихильники зближення з КНР
07:07
Дмитро Кулеба
Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба
06:44
Фінляндія, Україна
Уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україні до 20,7 млн євро у 2024 році
06:33
Ольга Стефанішина
Україна своїми силами забезпечила роботу "зернового коридору" у Чорному морі, - Стефанішина
06:24
Анонс
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
06:20
Ілюстративне фото
Американських військових в Іраку і Сирії атакували ракетами та БПЛА, - Reuters
05:49
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
Вандали пошкодили щонайменше 85 єврейських могил у місті в Бельгії
04:33
Влада Нікольченко
Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу
03:45
діти, злочини росії
Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС
02:59
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
02:27
сектор Газа
Міністр оборони Ізраїлю поділився деталями стосовно перемир'я з ХАМАС
01:25
Марія Захарова
"Депортація українських чоловіків з Європи": добірка російських фейків за 23 листопада
01:07
ракета Ariane-6
Arianespace успішно протестувала роботу двигуна європейської ракети Ariane 6
00:56
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Жирона" прийняла рішення щодо лідерів команди: що чекає на Довбика та Циганкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV