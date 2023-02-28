Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 26 лютого білоруські партизани з BYPOL та лідери опозиції повідомили про те, що російський розвідувальний літак ДРЛО A-50 було пошкоджено в результаті атаки БПЛА на авіабазу Мачулищі. Білоруські партизани з BYPOL повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A-50, а також антени радара.

A-50 — російська бортова платформа раннього попередження та управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини та забезпеченні координації сусідніх винищувачів.

"Атака на аеродром та пошкодження офіційно не підтверджені. Однак втрата A-50 була б значною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного бойового простору. Це, ймовірно, залишить в експлуатації шість оперативних А-50, що ще більше обмежить повітряні операції Росії", - дійшли висновку в розвідці Британії.