Британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність РФ пошкодження розвідувального літака A-50 у Білорусі
Пошкодження розвідувального російського літака ДРЛО A-50 на аеродромі в Мачулищах обмежить спроможність РФ проводити повітряні операції
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 26 лютого білоруські партизани з BYPOL та лідери опозиції повідомили про те, що російський розвідувальний літак ДРЛО A-50 було пошкоджено в результаті атаки БПЛА на авіабазу Мачулищі. Білоруські партизани з BYPOL повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A-50, а також антени радара.
A-50 — російська бортова платформа раннього попередження та управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини та забезпеченні координації сусідніх винищувачів.
"Атака на аеродром та пошкодження офіційно не підтверджені. Однак втрата A-50 була б значною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного бойового простору. Це, ймовірно, залишить в експлуатації шість оперативних А-50, що ще більше обмежить повітряні операції Росії", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 26 лютого повідомлялося, що на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи та було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
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