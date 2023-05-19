Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

За даними розвідки, РФ спробує якнайшвидше відновити лінію, але цей інцидент ускладнить доставлення товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет "Калібр" російському флоту.

"Будь-яка диверсія в цій чутливій сфері ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, зранку, 18 травня, на залізничному перегоні поблизу Сімферополя стався вибух поїзда із зерном - з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів. Це призвело до перекриття залізничного руху до Севастополя, де розташована база Чорноморського флоту РФ.

Тоді в ГУР прокоментували інцидент, заявивши, що російські окупанти використовували залізницю у Криму для перевезення зброї.