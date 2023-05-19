Британська розвідка: вибух залізничного полотна у Криму порушить постачання ракет флоту РФ
Розвідка Великої Британії вважає, що підрив залізниці в Криму може вплинути на доставлення зброї для Чорноморського флоту Росії, зокрема, ракетних комплексів "Калібр"
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.
За даними розвідки, РФ спробує якнайшвидше відновити лінію, але цей інцидент ускладнить доставлення товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет "Калібр" російському флоту.
"Будь-яка диверсія в цій чутливій сфері ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, зранку, 18 травня, на залізничному перегоні поблизу Сімферополя стався вибух поїзда із зерном - з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів. Це призвело до перекриття залізничного руху до Севастополя, де розташована база Чорноморського флоту РФ.
Тоді в ГУР прокоментували інцидент, заявивши, що російські окупанти використовували залізницю у Криму для перевезення зброї.
- В окупаційній адміністрації визнали, що курортного сезону у Криму не буде – туристів немає, люди, навпаки, тікають з півострова.
- Російські військові розглядають як "реалістичний сценарій" відступ до укріплених рубежів в анексованому Криму.
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