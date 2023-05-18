В РФ заявили про вибух на залізниці у Криму: рух поїздів призупинено
Зранку, 18 травня, на залізничному перегоні поблизу Сімферополя стався вибух поїзда із зерном - з рейок зійшли щонайменше 5 вагонів
Про це інформують російські ЗМІ.
Російський ставленик у Криму Олег Крючков розповів, що вибух стався на перегоні між Сімферополем і Севастополем. У вагонах знаходиться зерно.
Зазначено, що вибух стався близько 7-ї ранку неподалік села Чистеньке в Сімферопольському районі тимчасово окупованого росіянами Криму. Попередньо зійшли 5 вагонів.
Наразі рух припинено, шляхи перевіряють сапери. Ремонтні бригади прямують на місце інциденту. Постраждалих немає.
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