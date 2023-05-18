Про це інформують російські ЗМІ.

Російський ставленик у Криму Олег Крючков розповів, що вибух стався на перегоні між Сімферополем і Севастополем. У вагонах знаходиться зерно.

Зазначено, що вибух стався близько 7-ї ранку неподалік села Чистеньке в Сімферопольському районі тимчасово окупованого росіянами Криму. Попередньо зійшли 5 вагонів.

Наразі рух припинено, шляхи перевіряють сапери. Ремонтні бригади прямують на місце інциденту. Постраждалих немає.