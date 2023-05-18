РФ розглядає "реалістичний сценарій" відступу на територію Криму, - Юсов
Російські військові розглядають як "реалістичний сценарій" відступ до укріплених рубежів в анексованому Криму
Про це заявив речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, пише "Крим. Реалії".
За його словами, про подібні плани російських військ свідчить наявність оборонних споруд на півночі Криму.
"Вони готують ешелоновану оборону. Важливо, що це робиться на півночі Криму. Це говорить про те, що рашисти як реалістичний сценарій розглядають у тому числі відступ до певних рубежів", – заявив Юсов в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону.
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