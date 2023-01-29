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Британська розвідка вказала на ознаки мілітаризації освіти у РФ

29 січня, 2023 неділя
09:29
війна з Росією військова підготовка у школах РФ

Впровадження обов'язкової військової підготовки у російських школах та вищих навчальних закладах свідчить про подальшу мілітаризацію РФ

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що останніми тижнями міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження початкової військової підготовки в програму середньої школи.

Курс основ безпеки життєдіяльності включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами, використанню засобів індивідуального захисту та бойові вправи. Уроки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року міністерство науки та вищої освіти анонсувало програму основ військової підготовки для студентів вищих навчальних закладів.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є наслідуванням традицій Радянського Союзу - подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року", - підсумували у розвідці Британії. 

  • 13 листопада 2022 року британська розвідка дійшла висновку, що у Росії повертають у школи військовий вишкіл, аби покращити якість призовників, мобілізованих та рівень патріотизму. 

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Росія
освіта
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