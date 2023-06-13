Про це інформує міноборони Великої Британії.

У звіті зазначається, що в останні місяці Росія, ймовірно, працювала над забезпеченням довгострокових постачань великих обсягів ударних безпілотників.

За інформацією спецслужб, йдеться про постачання дронів-камікадзе, якими Росія планує продовжити атакувати українські міста. У британській розвідці нагадали, що підтримуючи РФ, Іран таким чином продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

"Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих партій іранських БПЛА по повітрю до більших поставок кораблями з Ірану через Каспійське море", - зазначили в міноборони Британії.

Тепер Росія отримуватиме більші партії, які направлятимуться до країни через Каспійське море. Такий "міжнародний транзитний коридор північ-південь" дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи постачання зброї, у спосіб, який буде "менш вразливим до міжнародних санкцій".

Крім того, росіяни планують найближчим часом розпочати виробництво іранських дронів усередині країни за підтримки Ірану.