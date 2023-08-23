Британська The Mines Advisory Group допоможе з розмінуванням енергетичних об'єктів в Україні
Британська неурядова організація The Mines Advisory Group допоможе з розмінуванням енергетичних об'єктів в Україні. Підписано відповідний меморандум
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Розмінування енергетичних об’єктів – це дуже важлива річ. На жаль, відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях", - нагадав очільник відомства Герман Галущенко.
Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об’єктів, їх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, їх частин, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей, та належного безпечного функціонування енергетичних об’єктів.
Також передбачається надання MAG технічної допомоги та консультативної підтримки для успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, технічного та нетехнічного обстеження й розмінування територій, сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.
- 13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. За його словами, Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.
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