Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico
Плани Лондона поставити Україні танки Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, однак вона сильно залежить від американського президента Джо Байдена
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що прагнення Великої Британії постачати танки Україні є "головним болем" для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини.
На умовах анонімності двоє німецьких чиновників повідомили виданню, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена. На регіональному передвиборчому мітингу в Берліні 9 січня Шольц наголосив на важливості обговорення зброї з президентом США.
На його думку, постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо з нашим трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".
У Politico додають, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.
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