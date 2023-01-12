Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що прагнення Великої Британії постачати танки Україні є "головним болем" для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини.

На умовах анонімності двоє німецьких чиновників повідомили виданню, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена. На регіональному передвиборчому мітингу в Берліні 9 січня Шольц наголосив на важливості обговорення зброї з президентом США.

На його думку, постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо з нашим трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".

У Politico додають, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.

10 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо зазначив: існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" ухвалять формулу щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. Згідно зі стандартами НАТО танкова рота - це 14 машин.

Того ж дня речник уряду Великої Британії повідомив, що прем'єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням "пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків". Британія розглядає можливість постачання 6 танків Challenger 2.

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