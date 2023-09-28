Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24

Про це у своєму зверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом "Освіта і наука". Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови", - сказав він.

За його інформацією, завдяки платформі United24 уже було зібрано понад 470 мільйонів доларів.

"Майже пів мільярда благодійних внесків із більш як 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це й люди допомагають – звичайні люди, і компанії. Я дякую всім", - зазначив Глава української держави.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров додав, що Марк Стронг грав у фільмах "Шерлок Голмс", "Кінгсмен" "Гра в імітацію", а зараз допомагатиме відновлювати українські школи.