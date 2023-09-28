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Головна Культура Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24

Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24

28 вересня, 2023 четвер
02:37
Культура кіно, культура, допомога Україні

Відомий актор з Великої Британії Марк Стронг став новим амбасадором платформи United24 – він працюватиме за напрямом "Освіта і наука"

Про це у своєму зверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом "Освіта і наука". Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови", - сказав він.

За його інформацією, завдяки платформі United24 уже було зібрано понад 470 мільйонів доларів.

"Майже пів мільярда благодійних внесків із більш як 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це й люди допомагають – звичайні люди, і компанії. Я дякую всім", - зазначив Глава української держави.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров додав, що Марк Стронг грав у фільмах "Шерлок Голмс", "Кінгсмен" "Гра в імітацію", а зараз допомагатиме відновлювати українські школи.

  • Нагадаємо, ще один амбасадор, Андрій Шевченко, став позаштатним радником президента України.
Кіно
Володимир Зеленський
допомога Україні
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