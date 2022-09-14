Британський аналітик назвав умови для повторення "харківського прориву" на Півдні України

Про це наголошує військовий аналітик Майкл Кларк.

За його словами, ЗСУ має одну дивізію на півдні, як і на північному сході, і ще одну в резерві, яку вони можуть використовувати для нападу на "сухопутний міст Росії між Херсонською областю та Донбасом" Мова йде про територію між Херсонською і Донецькою областю через Запорізьку область, яка зараз перебуває під контролем РФ.

Інша можливість, за словами Кларка, полягає в тому, що, якщо ЗСУ не визнають за потрібне посилення на Донбасі, вони будуть використовувати свої резервні війська, можливо, щоб просунутися прямо на південь, "розділити сухопутний міст, який з'єднав Росію з Кримом" (мається на увазі Керченський міст, - ред.)

"Це був би великий крок, щоб відкрити абсолютно новий фронт", - упевнений Кларк.

Він констатує, що внизу на південному заході, в Херсонській області, ЗСУ досягли чималих успіхів на широкому фронті - 160 км.

12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

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