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Британський аналітик назвав умови для повторення "харківського прориву" на Півдні України

14 вересня, 2022 середа
18:35
Світ ЗСУ

"Харківський прорив" найближчими днями матиме вирішальне значення для того, чи зможе Україна зробити такий самий прорив на півдні

Про це наголошує військовий аналітик Майкл Кларк.

За його словами, ЗСУ має одну дивізію на півдні, як і на північному сході, і ще одну в резерві, яку вони можуть використовувати для нападу на "сухопутний міст Росії між Херсонською областю та Донбасом" Мова йде про територію між Херсонською і Донецькою областю через Запорізьку область, яка зараз перебуває під контролем РФ.

Інша можливість, за словами Кларка, полягає в тому, що, якщо ЗСУ не визнають за потрібне посилення на Донбасі, вони будуть використовувати свої резервні війська, можливо, щоб просунутися прямо на південь, "розділити сухопутний міст, який з'єднав Росію з Кримом" (мається на увазі Керченський міст, - ред.)

"Це був би великий крок, щоб відкрити абсолютно новий фронт", - упевнений Кларк.

Він констатує, що внизу на південному заході, в Херсонській області, ЗСУ досягли чималих успіхів на широкому фронті - 160 км.

  • 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
  • Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

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