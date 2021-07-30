Британський чемпіон, який "надламав Ломаченка", оголосив про закінчення кар'єри

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У своєму Instagram Люк Кемпбелл написав, що закінчує боксерську кар'єру.

"В останні роки моя кар'єра все більш нагадувала американські гірки, а тепер прийшов час повністю присвятити себе сім'ї", - написав Люк Кемпбелл.

У серпні 2019 року британець програв Василю Ломаченку в об'єднавчому поєдинку за титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Люк Кемпбелл є олімпійським чемпіоном-2012 та володів титулом "тимчасового" чемпіона WBC, який програв у січні в бою проти Раяна Гарсії.

Нагадаємо, у березні британський боксер Люк Кемпбелл заявив, що надламав Василя Ломаченка, що призвело до поразки українця від американця Теофімо Лопеса.

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