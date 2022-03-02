Британський гурт Placebo відмовився виступати в Москві

Про це музиканти повідомили на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

"Ми твердо виступаємо проти жорстокої війни, яка зараз ведеться проти України. Наші серця з народом України, ви постійно в наших думках", – йдеться в дописі.

Гурт також висловив сподівання, що "переважна більшість населення Росії теж виступить проти цих варварських дій".

Раніше від виступів у російській столиці відмовилися інші виконавці - Iron Maiden, Green Day, The Killers та інші

Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі

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