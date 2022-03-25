Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.



Ці заходи зачіпають індивідуальних і бізнес-клієнтів HSBC по всьому світу і йдуть далі заявлених раніше намірів банку згорнути свої відносини з такими банками, як ВТБ, на які були накладені західні санкції після вторгнення Росії в Україну 24 лютого

Дії HSBC показують, як санкції, спрямовані проти російської фінансової системи та її політичної та ділової еліти, також б'ють по російським громадянам за межами країни, оскільки кредитори прагнуть уникнути порушення обмежень і потенційно великих штрафів.

HSBC заявив 14 березня, що "не приймає ніяких нових замовлень в Росії", не пояснивши, що це означає для наявних або потенційних російських клієнтів на інших ринках.

Джерела повідомляють, що фахівці банку з управління ризиками і комплаєнсу веліли бізнес-менеджерам проводити додаткову перевірку щодо всіх потенційних клієнтів, що мають російські паспорти або вказали Російські адреси, в результаті чого було відмовлено набагато більшій кількості клієнтів, ніж раніше.

Перевірки також поширюються на власників подвійних паспортів, а також на тих, хто пов'язаний з Білоруссю, що вважається союзником Москви, оскільки співробітники банку щосили намагаються не пропонувати послуги особам або підприємствам, що знаходяться під санкціями.

Клієнти, які мають ділові зв'язки з Росією й отримують дохід в рублях, наприклад отримують дохід від роботи в Росії, пенсій або інвестицій, також постраждають, оскільки ці грошові потоки в рублях дисконтуються до нуля для кредитних цілей.

Нагадаємо, Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію.

Канада запровадила нові санкції проти Росії.

США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.



Нагадаємо, Захід вилазить з теплої ванни: Росія - бензоколонка і мавпа з гранатою. НАТО має поставити Путіна на місце, - Клімкін

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