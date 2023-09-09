Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
В Україні був знайдений мертвим у водоймі зі зв'язаними за спиною руками британець Джордан Чедвік, воював у лавах Інтернаціонального легіону
Про це повідомляє британське видання Sky News.
31-річний Джордан Чедвік родом із містечка Бернлі в графстві Ланкашир, що на північному заході Англії. У 2011−2015 він служив у британській армії, а у 2022 році із початком повномасштабної війни РФ проти України Чедвік вступив до Інтернаціонального легіону, щоб захищати Україну.
Зазначається, що Джордан Чедвік був знайдений знайдений мертвим у водоймі зі зв’язаними за спиною руками.
Його мати, Бренда Чедвік, в інтерв'ю висловила глибокий сум своєї сім'ї з приводу втрати сина.
"Ми надаємо допомогу сім'ї британця, який загинув в Україні, і підтримуємо зв'язок з місцевою владою", - сказав речник МЗС.
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Уряд Великої Британії має намір включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій. Робота найманців в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".
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