Британці вчать ЗСУ користуватися відправленою до України системою ППО Starstreak, - міністр оборони Сполученого Королівства

Про це у ранковому шоу BBC Breakfas розповів міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппей. Він зазначив, що військові Великої Британії зараз у процесі навчання українців, як користуватися новітнім зенітно-ракетним комплексом Starstreak, що має вже "незабаром" прибути в Україну, передає "Еспресо. TV".

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