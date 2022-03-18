Британці вчать ЗСУ користуватися відправленою до України системою ППО Starstreak, - міністр оборони Сполученого Королівства
Сьогоднішні ракетні удари завдані поруч львівського аеропорту викликали занепокоєння у міністра збройних сил Великої Британії.
Про це у ранковому шоу BBC Breakfas розповів міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппей. Він зазначив, що військові Великої Британії зараз у процесі навчання українців, як користуватися новітнім зенітно-ракетним комплексом Starstreak, що має вже "незабаром" прибути в Україну, передає "Еспресо. TV".
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