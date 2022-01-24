"Британці зіграли з Росією в гру": політолог Магда про викриття планів РФ щодо Мураєва та України

Про це він сказав у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що британці показали власний інтерес до подій в Україні, не лише гранатометами, а й розвідувальною інформацією. Показали, що вони намагаються тримати руку на пульсі", - зазначив Магда.



На його думку, інтерес до Мураєва викликаний тим, що він єдиний з п'яти людей, які назвали британці, перебуває напевне в Україні.



"Всі інші або в Росії, або невідомо де. Ну, де Сівкович з 2014 року, хтось його бачив взагалі? Британці, я думаю, показали схему за якою діють росіяни. Вони зіграли з Росією в гру "Я знаю, що ти знаєш, що я

знаю". Точно так само, як минулого тижня, американці говорили, що росіяни готують провокацію "під чужим прапором" проти власних сил" , - сказав політолог.



Він додав, що таким чином, ці наміри в сучасному світі і нейтралізуються.



"Вони засвічуються, стають відомими не лише громадськості, а й політичним лідерам і відповідно це зменшує можливість їхньої реалізації", - підсумував Магда.





Нагадаємо, 23 січня британське МЗС оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що до інформації МЗС Британії про плани РФ поставити Євгена Мураєва на чолі окупаційної влади слід поставитися серйозно.

Мураєв прокоментував заяву МЗС Великої Британії про те, що він може очолити майбутній окупаційний уряд України в разі вторгнення Росії.