"Британці зіграли з Росією в гру": політолог Магда про викриття планів РФ щодо Мураєва та України
Політолог Євген Магда вважає, що Велика Британія показала власний інтерес, оприлюднивши можливі плани РФ щодо маріонеткового уряду в Україні на чолі з політиком Євгеном Мураєвим
Про це він сказав у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Я думаю, що британці показали власний інтерес до подій в Україні, не лише гранатометами, а й розвідувальною інформацією. Показали, що вони намагаються тримати руку на пульсі", - зазначив Магда.
На його думку, інтерес до Мураєва викликаний тим, що він єдиний з п'яти людей, які назвали британці, перебуває напевне в Україні.
"Всі інші або в Росії, або невідомо де. Ну, де Сівкович з 2014 року, хтось його бачив взагалі? Британці, я думаю, показали схему за якою діють росіяни. Вони зіграли з Росією в гру "Я знаю, що ти знаєш, що я
знаю". Точно так само, як минулого тижня, американці говорили, що росіяни готують провокацію "під чужим прапором" проти власних сил" , - сказав політолог.
Він додав, що таким чином, ці наміри в сучасному світі і нейтралізуються.
"Вони засвічуються, стають відомими не лише громадськості, а й політичним лідерам і відповідно це зменшує можливість їхньої реалізації", - підсумував Магда.
- Нагадаємо, 23 січня британське МЗС оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що до інформації МЗС Британії про плани РФ поставити Євгена Мураєва на чолі окупаційної влади слід поставитися серйозно.
- Мураєв прокоментував заяву МЗС Великої Британії про те, що він може очолити майбутній окупаційний уряд України в разі вторгнення Росії.
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