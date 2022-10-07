Бронемашини, "швидкі" та 5 тонн медтоварів. Україна отримала партію допомоги від Іспанії
До України прибула чергова партія допомоги від міністерства оборони Іспанії, зокрема 8 броньованих авто, дві карети швидкої допомоги та 5 тонн медичних товарів
Про це інформує Міністерство оборони України.
"Поставка призначена для забезпечення першочергових потреб Міністерства оборони України в матеріально-технічних та медичних засобах. Нові постачання продовжують зобов’язання Міністерства оборони Іспанії щодо підтримки Україні у війні з агресором", - йдеться в повідомленні.
Іспанія надала Україні 8 бронемашин, дві карети швидкої допомоги та 5 тонн медтоварів, які пожертвували військово-морський флот і підрозділом з надзвичайних ситуацій країни.
"Іспанія діє в координації з країнами Атлантичного альянсу, ЄС та Групою донорів, що складається з 45 країн, і внесла понад €200 млн, які вона перерахувала до Європейського фонду миру для України", - додають в МОУ.
- 17 вересня Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії. Також у відповідь на запит міністра оборони України Іспанія відправила вантажівку з медичними засобами та ще двадцять автомобілів зі спорядженням.
- 1 жовтня Іспанія надіслала до України літак з медичним обладнанням, він вилетів до Польщі, де передасть представникам України 300 кг медикаментів та техніки.
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